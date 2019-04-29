Источник: Широков покинул "Динамо"

Теги роман широковдинамо москва

Источник: Широков покинул "Динамо"

Заместитель генерального директора московского "Динамо" Роман Широков ушёл с занимаемой должности, об этом сообщил журналист Василий Конов.

"Широков принял решение покинуть московский клуб, о чём поставил в известность руководство и сегодня забрал трудовую в отделе кадров", - написал инсайдер в своём телеграм-канале.

Ранее СМИ писали о конфликте между Широковым и главным тренером "бело-голубых" Дмитрием Хохловым.

37-летний менеджер занимал пост зама гендиректора "Динамо" с июня 2018 года.

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