Источник: Широков покинул "Динамо"
Заместитель генерального директора московского "Динамо" Роман Широков ушёл с занимаемой должности, об этом сообщил журналист Василий Конов.
"Широков принял решение покинуть московский клуб, о чём поставил в известность руководство и сегодня забрал трудовую в отделе кадров", - написал инсайдер в своём телеграм-канале.
Ранее СМИ писали о конфликте между Широковым и главным тренером "бело-голубых" Дмитрием Хохловым.
37-летний менеджер занимал пост зама гендиректора "Динамо" с июня 2018 года.
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