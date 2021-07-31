Источник: Шомуродов подписал контракт с "Ромой"
Фото: инстаграм Шомуродова/Автор неизвестен
Форвард "Дженоа" Эльдор Шомуродов подписал контракт с "Ромой", сообщает инсайдер Николо Скира.
По информации источника, соглашение узбекского футболиста с римлянами рассчитано до 2026 года.
Трансфер оформлен в виде аренды на сезон за 2,5 млн евро с опцией обязательного выкупа за 15+2,5 млн.
В прошедшем сезоне Шомуродов забил 8 голов за 31 матч в Серии А.
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