Источник: ситуация с контрактом Рюдигера остается без изменений

Теги челсиантонио рюдигерреал мадридбавария мюнхенпсж

Источник: ситуация с контрактом Рюдигера остается без измененийФото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Будущее защитника сборной Германии и "Челси" Антонио Рюдигера остается неопределенным.

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, ситуация с контрактом Рюдигера с "Челси" остается прежней.

По информации источника. он счастлив и хотел бы остаться в клубе, но предложение о новом контракте все еще далеко от ожидаемого. 

Отмечается, что "Реал Мадрид", ПСЖ и "Бавария" проявляют интерес к защитнику уже несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" обозначил Рюдигера, как главного кандидата на усиление обороны в летнее трансферное окно.

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