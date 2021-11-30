Источник: ситуация с контрактом Рюдигера остается без изменений
Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен
Будущее защитника сборной Германии и "Челси" Антонио Рюдигера остается неопределенным.
Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, ситуация с контрактом Рюдигера с "Челси" остается прежней.
По информации источника. он счастлив и хотел бы остаться в клубе, но предложение о новом контракте все еще далеко от ожидаемого.
Отмечается, что "Реал Мадрид", ПСЖ и "Бавария" проявляют интерес к защитнику уже несколько месяцев.
Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" обозначил Рюдигера, как главного кандидата на усиление обороны в летнее трансферное окно.
Также не пропустите: Гвардиола высказался о "Золотом мяче" Месси. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" поспорит с "Локомотивом" за вратаря "Факела"
-
Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча"
-
Главные новости дня: 29 ноября
-
Стал известен отрыв Месси от Левандовски в голосовании за "Золотой мяч"
-
Победы "Зенита" и "Динамо", поражение "Локомотива" и спасение "Спартака": все результаты 16-го тура РПЛ
Лента новостей
-
Жена Месси отреагировала на "Золотой мяч" Лионеля
-
Серхио Рамос пропустит ближайший матч ПСЖ
-
Это’О признался в любви к России
-
Работа Рангника в "МЮ" может отложиться до середины декабря: названа причина
-
Это′О ярко высказался о Кокорине
-
Манчини может стать тренером "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" скоро сделает Модричу предложение о новом контракте
-
1
Клубы АПЛ могут переманить основного защитника "Барселоны"
-
Почеттино высказался о "Золотом мяче" Месси
-
"Боруссия" предложила за Адейеми меньше "Барселоны"
-
Источник: ситуация с контрактом Рюдигера остается без изменений
-
Гвардиола высказался о "Золотом мяче" Месси
-
"Торино" намерен арендовать Миранчука
-
1
Клопп высказался о "Золотом мяче"
-
Анчелотти высказался о Винисиусе
-
2
Агент Левандовского остался недоволен итогами голосования за "Золотой мяч"
-
Мэр Мадрида рассказал о встрече с Симеоне в разгар чемпионской гонки в Ла Лиге прошлого сезона
-
Анчелотти рассказал о проблемах Азара
-
3
Президент ПСЖ высказался о Мбаппе
-
Анчелотти рассказал о готовности Азара к матчу с "Атлетиком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18