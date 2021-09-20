Источник: "Ситуация вокруг Мбаппе накаляется"

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппе

Источник: "Ситуация вокруг Мбаппе накаляется"Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Будущее нападающего сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе остается неопределенным.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, совсем скоро ситуация вокруг Мбаппе станет очень горячей.

По информации источника, ПСЖ все ещё не сдаётся в своих попытках продлить контракт с французом.

В то же время Килиан все ещё является приоритетом для мадридского "Реала".

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. Уже в январе форвард сможет вести переговоры о подписывать контракт с другим клубом без ведома парижан.

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