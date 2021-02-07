Источник: Соболев выбыл из строя на небольшой срок

Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев пропустит две недели из-за травмы колена, сообщает журналист Максим Алланазаров в своем Telegram-канале.

По данным источника, травма форварда оказалась несерьезной. Футболист получил повреждение в товарищеском матче с "Ригой" (4:0) и был заменен в первом тайме.

В нынешнем сезоне 23-летний Соболев провел за "Спартак" 13 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Источник: "Спартак" подписал Квинси Промеса. | http://soccernews.ru