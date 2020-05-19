Источник сообщил о серьёзных финансовых проблемах у "Химок". Команда получила путёвку в РПЛ

Футбольный клуб "Химки" может не воспользоваться правом принять участие в следующем розыгрыше РПЛ.

Подмосковная команда, финишировавшая на втором месте в ФНЛ по итогам досрочно завершённого сезона, может отказаться от игры в высшем дивизионе из-за финансовых проблем.

"Пообщался с теми, кто в "Химках", прошли первые консультации по бюджету на ближайший сезон с руководством области и... Денег нет, и давать их никто не собирается. Причём не только на РПЛ. С учётом резкого и болезненного сокращения бюджета в конце этого сезона стоит вопрос о том, найдут ли средства на ФНЛ.

Пока самый реальный сценарий - это ПФЛ. Время на поиск инвестора есть, до дедлайна по лицензированию времени вагон. Если ситуация не изменится, то место в РПЛ сохранит 15-я команда чемпионата (при условии прохождения лицензирования)", - написал в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.

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