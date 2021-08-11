Источник: "Спартак" ищет иностранного спортивного директора
Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен
Российский инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией по поводу поиска московским "Спартаком" нового спортивного директора вместо Дмитрия Попова, который недавно подал в отставку.
"Думаю, в сентябре, во время паузы на матчи сборных, "Спартак" найдет нового спортивного директора. Ему будет предоставлен карт-бланш. А пока, в августе, новых игроков "Спартак" приобретать не будет – зачем, кто будет вести переговоры?
На позицию сменщика Дмитрия Попова клуб рассматривает исключительно иностранца – менеджера с опытом работы в топовых европейских топ-лигах", – сказал Арустамян.
Напомним, что "Спартак" вылетел из квалификации Лиги чемпионов после двух поражений от "Бенфики" со счетом 2:0.
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