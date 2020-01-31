Источник: "Спартак" летом интересовался Кокориным
Журналист "Спорт-Экспресса" Вячеслав Короткин утверждает, что московский "Спартак" изучал возможность подписания нападающего "Зенита" Александра Кокорина, когда тот ещё находился в исправительной колонии.
"В вопросе Кокорина внимательно надо смотреть в сторону "Спартака". Знаю, что у руководства клуба некие мысли бродили по поводу подписания, когда у игрока закончился прошлым летом контракт и он ещё был в колонии. Но у "Зенита" было право первой ночи: если "Зенит" обозначил, то никто и не полез", - сказал журналист.
Напомним, что 28-летний форвард вышел из тюрьмы в сентябре и заключил с "Зенитом" контракт до конца текущего сезона.
Ожидалось, что "сине-бело-голубые" зимой внесут Кокорина в заявку и он сможет играть в весенней части, однако клуб неожиданно отдал его в аренду "Сочи".
В итоге сам футболист отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что был отправлен в дубль. Теперь он рассматривает вариант с досрочным расторжением действующего соглашения.
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