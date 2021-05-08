Источник: "Спартак" окончательно договорился с Руем Виторией

Фото: инстаграм Руя Витории/Автор неизвестен

Новым главным тренером московского "Спартака" станет Руй Витория, сообщает "Телеспорт".

По сведениям источника, российский клуб достиг договоренности по всем вопросам с португальским специалистом. Витория возглавит "Спартак" летом 2021 года и сменит на посту главного тренера Доменико Тедеско.

Ранее сообщалось, что 51-летний Витория подпишет со "Спартаком" трехлетний контракт. Зарплата португальца в московском клубе составит 4,5 миллиона евро в год.

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