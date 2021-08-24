Источник: "Спартак" перехватил трансферную цель "Зенита"
Фото: инстаграм Маркао/Автор неизвестен
Бразильский защитник стамбульского "Галатасарая" Маркао перейдет в "Спартак", сообщает Sqenf Foot в Twitter.
По сведениям источника, российский клуб заплатит за футболиста 8,5 миллионов евро. Маркао подпишет с "красно-белыми" контракт до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что бразильцем интересуется "Зенит".
В прошлом сезоне 25-летний Маркао провел за "Галатасарай" 42 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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