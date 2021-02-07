Источник: "Спартак" подписал Квинси Промеса

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Источник: "Спартак" подписал Квинси ПромесаПо информации испанского журналиста Алекса Эредия, который специализируется на нидерландском футболе, "Спартак" все же подписал форварда "Аякса" Квинси Промеса.

"Официальное объявление в ближайшее время. Квинси Промес — уже новый игрок московского "Спартака", — написал Эредия в своем Твиттере.

Москвичи уже подтверждали, что нападающий в скором времени перейдет в стан "красно-белых". Однако, позже возник ряд сложностей со стороны "Аякса". "Спартак" может заплатить за своего бывшего игрока порядка € 7,5–10 млн.

Напомним, Промес уже выступал за москвичей с 2014 по 2018 год. В их составе игрок стал Чемпионом России-2016/2017 и обладателем Суперкубка страны-2017.

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