Источник: "Спартак" подписал Квинси Промеса

По информации испанского журналиста Алекса Эредия, который специализируется на нидерландском футболе, "Спартак" все же подписал форварда "Аякса" Квинси Промеса.



"Официальное объявление в ближайшее время. Квинси Промес — уже новый игрок московского "Спартака", — написал Эредия в своем Твиттере.

Москвичи уже подтверждали, что нападающий в скором времени перейдет в стан "красно-белых". Однако, позже возник ряд сложностей со стороны "Аякса". "Спартак" может заплатить за своего бывшего игрока порядка € 7,5–10 млн.