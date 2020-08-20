Источник: "Спартак" продлил контракт с Игнатовым

"Спартак" продлил сотрудничество с хавбеком Михаилом Игнатовым.

Как сообщает Metaratings, 20-летний футболист подписал с "красно-белыми" контракт на три года. Предыдущее соглашение игрока истекало следующим летом.

Игнатов является воспитанником ЦСКА, однако с 2015 года находится в системе "Спартака".

В составе первой команды "Спартака" он провел 13 игр, в которых отметился одним голом.

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