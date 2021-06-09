Источник: "Спартак" продлил контракт с игроком молодежной сборной России Литвиновым
Фото: инстаграм Руслана Литвинова/Автор неизвестен
Московский "Спартак" договорился о продлении контракта с защитником Русланом Литвиновым, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, новое соглашение между футболистом и "красно-белыми" будет действовать до лета 2024 года.
19-летний Литвинов является воспитанником "Спартака". В минувшем сезоне он провел за московский клуб семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
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