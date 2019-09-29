Источник: "Спартак" уволил Кононова с поста главного тренера

2 Теги спартак москваолег кононов

Источник: "Спартак" уволил Кононова с поста главного тренера

Как стало известно Soccernews.ru Олег Кононов отправлен в отставку с поста главного тренера московского "Спартака".

Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты "красно-белых" в нынешнем сезоне. Московский клуб потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате России и занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Ранее спартаковцы не сумели пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив португальской "Браге" (0:1, 1:2) в раунде квалификации.

Кононов возглавил "Спартак" в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством занял пятое место в РПЛ.

Не пропустите: "Спартак" в большинстве уступил "Оренбургу", проиграв 4-й матч подряд в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Пьянь отметит как надо!

Ответить
jugulator
Пьянь

Да что тут отмечать? Кононов, конечно, слабый тренер, но дело не только в нем. Проблема в тупом владельце Федуне. Сейчас он поставит другого Пупкина и коренным образом ничего не изменится.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ

"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Оренбург Оренбург 11 11
11 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
12 Рубин Рубин 11 11
13 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
14 Сочи Сочи 10 9
15 Ахмат Ахмат 10 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов