Источник: спортивный директор ПСЖ заявил игрокам клуба, что Мбаппе этим летом не уйдет

Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе останется в клубе до следующего лета, сообщает журналист Тоньо Гарсия в передаче El Larguero на радио Cadena SER.

По информации источника, спортивный директор парижского гранда Леонардо сказал остальным игрокам команды, что Килиан останется как минимум еще на сезон. Сам игрок подтвердил это своему ближайшему кругу общения в команде.

Ранее сообщалось, что Мбаппе намерен обратиться с просьбой к президенту клуба Нассеру Аль-Хелаифи с просьбой продать его в "Реал" этим летом.

Контракт футболиста истекает в июле 2022 года и новое соглашение до сих пор не подписано, Мбаппе на отрез отказывается подписывать новое соглашениею

Также не пропустите: Алехандро Гомес поделился мнением о Месси. | http://soccernews.ru