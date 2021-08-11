Источник: Такефуса Кубо перешел в "Мальорку"

Фото: инстаграм Кубо/Автор неизвестен

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Японии Такефуса Кубо перешел в "Реал Мальорку", сообщает MadridistaReal.

По информации источника, японец подписал контракт сегодня. Это будет аренда на один сезон без права выкупа.

Отмечается, что "Реал Мадрид" не будет взимать с островитян плату за аренду, однако черно-красные будут платить игроку заработную плату в полном размере - 2 миллиона евро за сезон.

Кубо уже играл в "Мальорке" на правая аренды в сезоне 2019/20.

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