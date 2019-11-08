Источник: Тарасов бил свою бывшую жену Ольгу Бузову
Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов бил свою бывшую жену певицу и ведущую Ольгу Бузову, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, только осенью 2013 года девушка трижды вызывала полицию из-за избиений футболиста. Представитель полиции приезжал на вызов и проводил беседы с Тарасовым. Бузова при этом отказывалась фиксировать побои и не писала заявлений, так как, по ее словам: "ей жалко мужа и она не будет выносить сор из избы".
Тарасова и Бузова оформили отношения 26 июня 2012 года. 30 декабря 2016 года пара развелась.
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