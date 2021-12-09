Источник: Тер Стеген и Френки де Йонг выставлены на трансфер

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Источник: Тер Стеген и Френки де Йонг выставлены на трансферФото: инстаграм Френки/Автор неизвестен

"Барселона" после поражения от "Баварии" (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов выставила некоторых футболистов на трансферный рынок, сообщает инсайдер Жерар Ромеро.

По информации источника, голландский полузащитник Френки Де Йонг, американский крайний защитник Сержиньо Дест и немецкий голкипер Марк-Андре Тер Стеген выставлены на трансфер.

Отмечается, что за Тер Стегена каталонский клуб планирует выручить не менее 40 миллионов евро. За де Йонга сине-гранатовые хотят получить около 80 миллионов..

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