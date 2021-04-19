Источник: "Тоттенхэм" избавился от Моуринью из-за его протестов против участия в Суперлиге Европы

Фото инстаграм Жозе Моуринью

Стала известна новая версия увольнения Жозе Моуринью с поста главного тренера "Тоттенхэма".

По информации журналиста Тревора Азула, руководство "шпор" решило избавиться от португальца из-за его позиции по Суперлиге Европы.

Сообщается, что 58-летний наставник протестовал против участия в новом турнире, что не совпадало с мнением менеджмента клуба.

Моуринью возглавлял "Тоттенхэм" с 23 ноября 2019 года. Лондонцы идут на седьмом месте в АПЛ.

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