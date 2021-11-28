Источник: Трансфер Феррана Торреса в "Барселону" находится под угрозой срыва

Фото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

Трансфер испанского нападающего "Манчестер Сити" Феррана Торреса в "Барселону" может не состояться.

Как сообщает журналист Луис Рохо, "горожане" не хотят отдавать Торреса в январе и отпустят его только за предложение от 70 миллионов евро и выше.

По информации источника, английский клуб уже сообщил "Барселоне", что они не отдадут его в аренду. В данный момент операция исключена и летом будет пересмотрена.

В нынешнем сезоне Торрес сыграл за "Сити" 4 матча в АПЛ, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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