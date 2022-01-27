Источник: трансфер Влаховича в "Ювентус" закрыт
Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен
"Ювентус" полностью согласовал трансфер сербского форварда "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, сумма трансфер составит 75 миллионов евро, а сам Влахович будет зарабатывать в туринском клубе 7 миллионов за сезон.
Отмечается, что в ближайшее время серб пройдет медицинское обследование для "Юве", после чего будет подписан контракт и после этого последует официальное объявление.
В нынешнем сезоне во всех клубных турнирах Влахович сыграл в 24 матчах, в которых забил 20 голов и сделал два ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17