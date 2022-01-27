Источник: трансфер Влаховича в "Ювентус" закрыт

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Источник: трансфер Влаховича в "Ювентус" закрыт

Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен

"Ювентус" полностью согласовал трансфер сербского форварда "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфер составит 75 миллионов евро, а сам Влахович будет зарабатывать в туринском клубе 7 миллионов за сезон.

Отмечается, что в ближайшее время серб пройдет медицинское обследование для "Юве", после чего будет подписан контракт и после этого последует официальное объявление.

В нынешнем сезоне во всех клубных турнирах Влахович сыграл в 24 матчах, в которых забил 20 голов и сделал два ассиста.

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