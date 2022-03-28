Источник: У "Динамо" не будет финансовых проблем
Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен
Московское "Динамо" не испытывает и в ближайшие годы не испытает финансовых проблем, сообщает издание ТАСС.
По информации источника, бюджет клуба подтвержден на ближайшие годы, а информация СМИ о проблемах не соответствует действительности.
"Динамо" не будет менять вектор развития, который, помимо прочего, подразумевает развитие воспитанников академии и ставку на сильный российский костяк", – цитирует источника ТАСС.
Напомним, что в феврале ЕС ввел санкции против президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. После этого ВТБ передал пакет акций московского клуба спортивному обществу "Динамо"
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