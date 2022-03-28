Источник: У "Динамо" не будет финансовых проблем

Фото: твиттер "Динамо"\Автор неизвестен

Московское "Динамо" не испытывает и в ближайшие годы не испытает финансовых проблем, сообщает издание ТАСС.

По информации источника, бюджет клуба подтвержден на ближайшие годы, а информация СМИ о проблемах не соответствует действительности.

"Динамо" не будет менять вектор развития, который, помимо прочего, подразумевает развитие воспитанников академии и ставку на сильный российский костяк", – цитирует источника ТАСС.

Напомним, что в феврале ЕС ввел санкции против президента-председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. После этого ВТБ передал пакет акций московского клуба спортивному обществу "Динамо"

Также не пропустите: В "Спартаке" прокомментировали слухи о переговорах по Айртону. | http://soccernews.ru