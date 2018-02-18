Источник: У Моуринью нет конфликта с Погба

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Источник: У Моуринью нет конфликта с ПогбаУ главного тренера английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью нет проблем в отношениях с полузащитником своей команды Полем Погба.

Об этом, как информирует Daily Star, сообщил источник, близкий к "красным дьяволам". В частности, им было сказано: "Отчеты о разногласиях в раздевалке, которые появились после матча в Ньюкасле - это самый настоящий мусор".

Напомним, ранее сообщалось, что в личной встрече Моуринью и Погба постарались уладить разногласия, которые возникли между ними. | soccernews.ru

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