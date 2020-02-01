Источник: у "Сельты" нет опции выкупа Смолова

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Источник: у "Сельты" нет опции выкупа Смолова

Журналист Сергей Егоров опроверг информацию издания AS о договорённости между "Локомотивом" и "Сельтой" по опции выкупа нападающего Фёдора Смолова.

"Важно по Смолову. Нет опции выкупа у "Сельты". Но логично, если в апреле-мае возможны активации по переговорам по полноценному трансферу", - написал Егоров в своём телеграм-канале.

Напомним, что галисийский клуб арендовал 29-летнего футболиста до конца нынешнего сезона за 600 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что российский форвард ради переезда в Испанию пошёл на 30-процентное понижение зарплаты.

Не пропустите: Тренер "Сельты" дал оценку Смолову. | http://soccernews.ru
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