Источник: Валерий Карпин сделал массажный кабинет из номера Черчесова на базе сборной России

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Журналист Андрей Панков поделился информацией о том, какие изменения внес в повседневную жизнь команды на базе в Новогорске главный тренер сборной России Валерий Карпин.

"На базе сборной России в Новогорске игроков заселяют в разные номера, а у Черчесова был свой номер, который он сделал под себя. Нормальная история абсолютно.

И когда Карпин заселялся в Новогорске, он сказал: "Нет, я не буду в этом номере жить. Не должно быть никаких ассоциаций, хочу жить в другом номере".

А номер Черчесова Карпин переделал под массажный кабинет, теперь там массажи делают", – сказал Панков.

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