Источник: Вернер зарабатывает в "Челси" не менее 20 миллионов евро

Теги челситимо вернер

Источник: Вернер зарабатывает в "Челси" не менее 20 миллионов евроФото: инстаграм Вернера/Автор неизвестен

Стало известно, сколько форвард сборной Германии Тимо Вернер зарабатывает в "Челси".

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, немецкий нападающий получает в английском гранде более 20 миллионов евро в год.

Напомним, что Вернер перешел в "Челси" в 2020 году. За время проведенное в стане "сниних" он сыграл 37 матчей в АПЛ, в которых забил 6 голов и отдал 8 голевых передач.

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