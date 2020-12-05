Источник: вероятность возвращения Ахмеда Мусы в ЦСКА почти нулевая

Теги цска москваахмед муса

Источник: вероятность возвращения Ахмеда Мусы в ЦСКА почти нулевая

Бывший форвард ЦСКА Ахмед Муса с высокой долей вероятности не вернётся в московский клуб.

По информации Bobsoccer, вероятность подписания контракта между армейцами и 28-летним футболистом сейчас оценивается как почти нулевая.

Напомним, что нигериец является свободным агентом, поэтому достанется новому клубу бесплатно. Возможно, им станет "Галатасарай".

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона 2017/18, сыграл 184 матча, забил 61 гол и сделал 33 ассиста.

Не пропустите: Агент Мусы опроверг подписание контракта с "Галатасараем". | http://soccernews.ru
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