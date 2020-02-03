Источник: Виллиан склонен остаться в "Челси", несмотря на интерес "Барселоны"

Вингер "Челси" Виллиан вопреки появившейся ранее информации связывает своё будущее с лондонским клубом.

По информации ESPN, бразильцу и его семье нравится в Англии, поэтому футболист слоняется к варианту с продлением контракта с "синими".

Ожидается, что в ближайшее время стороны проведут переговоры о заключении нового соглашения на два-три года. Текущий договор истекает летом.

31-летний Виллиан выступает за "Челси" с августа 2013 года, сыграл 323 матча, забил 57 голов и сделал 58 ассистов.

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