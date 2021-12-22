Источник: Витория не имеет права комментировать свой уход из "Спартака"

Фото: инстаграм Витории/Автор неизвестен

Московский "Спартак" включил "пункт о молчании" в договор о расторжении контракта с португальским тренером Руем Виторией, сообщает "Чемпионат".

"При расторжении контракта клуб настоял на том, что тренер не сможет публично комментировать свой уход из клуба. Запрет длится несколько месяцев. В ответ на это юристы тренера внесли «зеркальное» требование для "Спартака", – сообщил "Чемпионату" источник, близкий к португальскому специалисту.

Ранее председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун говорил, что адвокаты Витории запретили клубу комментировать уход португальца.

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