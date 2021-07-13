Источник: Влашич перейдет в "Милан"

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Источник: Влашич перейдет в "Милан"

Фото: инстаграм Николы Влашича/Автор неизвестен

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич перейдет в "Милан", сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, российский клуб принял предложение "Милана" о годичной аренде хавбека с обязательством последующего выкупа за 25 миллионов евро. В ближайшее время Влашич прилетит в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, то он подпишет контракт с миланцами.

В прошлом сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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