Источник: "Война" за Эрлинга Холанда началась
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Борьба за будущее норвежского нападающего "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда начинает набирать новые обороты на фоне грядущего 2022 года.
Как сообщает издание BILD, "война за Эрлинга Холанда начинается".
По информации источника, "Реал Мадрид", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" готовы активировать его сумму отступных в 75 миллионов евро уже предстоящим летом.
В нынешнем сезоне Холанда забил 13 голов в 11 матчах немецкой Бундеслиги.
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|Вулверхэмптон
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|27
|36
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|Саутгемптон
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
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|Астон Вилла
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