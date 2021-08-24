Источник: все готово для перехода Мбаппе в "Реал"

Теги реал мадридкилиан мбаппепсжтрансферы

Источник: все готово для перехода Мбаппе в "Реал"Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе близок к перехожу в "Реал Мадрид".

Как сообщает главный редактор издания Marca Хосе Феликс Диас, для подписания Мбаппе уже выполнено два необходимых условия:

1. Мбаппе должен полностью отказаться от продления контракта.
2. Приглашение от Катарских владельцев ПСЖ для переговоров по трансферу.

По информации источника, попытка сделать Мбаппе ориентиром для "Реала" на многие годы в ближайшее время может стать реальностью.

ПСЖ и Катар осознали, что у них есть футбольный клуб, и что у них есть игрок, который хочет играть за "Реал Мадрид".

Отмечается, что Мбаппе сейчас ближе к "Мадриду", чем когда-либо.

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