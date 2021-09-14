Источник: Захарян откажется от предложения "Барселоны"

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Хавбек сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян может отказаться от перехода в "Барселону", сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, в случае, если каталонский клуб сделает предложение о трансфере Арсена, то 18-летний футболист ответит отказом.

Отмечается, что в окружении молодого полузащитника думают, что развитие его карьеры должно быть более плавным, а трансфер в каталонский клуб стал бы "прыжком через две ступеньки с туманными перспективами в плане игрового времени".

В нынешнем сезоне Захарян сыграл 7 матчей за "Динамо", в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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