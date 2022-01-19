Источник: "Зенит" хочет подписать Плеа"

Теги зенит санкт-петербургалассан плеатрансферыборуссия менхенгладбах

Источник: "Зенит" хочет подписать Плеа"

Фото: инстаграм Плеа\Автор неизвестен

Французский форвард "Боруссии" из Менхенгладбаха Алассан Плеа может продолжить свою карьеру в чемпионате России, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в нападающем заинтересован чемпиона страны петербургский "Зенит". Отмечается, что стороны уже ведут переговоры о возможном переходе.

В футболисте помимо "Зенита" заинтересован английский "Ньюкасл", планирующий серьезно усилить свой состав во всех линиях уже в январе.

Напомним. что Плеа перешел в "Боруссию" в 2018 году.

В текущей кампании француз сыграл в 18 матчах немецкой Бундеслиги, в которых сумел забить три гола.

Также не пропустите: Конте поделился мнением о разговорах про состояние футболистов. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА опозорился с презентацией Языджи и уже извинился

ЦСКА опозорился с презентацией Языджи и уже извинился

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов