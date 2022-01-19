Источник: "Зенит" хочет подписать Плеа"

Фото: инстаграм Плеа\Автор неизвестен

Французский форвард "Боруссии" из Менхенгладбаха Алассан Плеа может продолжить свою карьеру в чемпионате России, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, в нападающем заинтересован чемпиона страны петербургский "Зенит". Отмечается, что стороны уже ведут переговоры о возможном переходе.

В футболисте помимо "Зенита" заинтересован английский "Ньюкасл", планирующий серьезно усилить свой состав во всех линиях уже в январе.

Напомним. что Плеа перешел в "Боруссию" в 2018 году.

В текущей кампании француз сыграл в 18 матчах немецкой Бундеслиги, в которых сумел забить три гола.

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