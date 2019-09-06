Источник: "Зенит" предложит Кокорину новый контракт

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Источник: "Зенит" предложит Кокорину новый контракт

Питерский "Зенит" намерен возобновить сотрудничество с нападающим Александром Кокориным, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.

По его информации, "сине-бело-голубые" готовят для футболиста новый контракт.

Напомним, что 30 июня договор между сторонами истёк и 28-летний форвард получил статус свободного агента.

С октября прошлого года Кокорин находился за решёткой - сначала в СИЗО, а затем в колонии. Сегодня суд принял решение освободить его условно-досрочно.

Не пропустите: Мать Кокориных прокомментировала решение суда по УДО. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан договорился с Мбаппе о переходе в "Реал"

Зидан договорился с Мбаппе о переходе в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов