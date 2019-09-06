Источник: "Зенит" предложит Кокорину новый контракт

Питерский "Зенит" намерен возобновить сотрудничество с нападающим Александром Кокориным, об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Василий Конов.

По его информации, "сине-бело-голубые" готовят для футболиста новый контракт.

Напомним, что 30 июня договор между сторонами истёк и 28-летний форвард получил статус свободного агента.

С октября прошлого года Кокорин находился за решёткой - сначала в СИЗО, а затем в колонии. Сегодня суд принял решение освободить его условно-досрочно.

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