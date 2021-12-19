Источник: "Зенит" предложит Ракицкому новый контракт

Фото: инстаграм Ракицкого/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" планирует продлить контракт с украинским защитником Ярославом Ракицким, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации источника, чемпионы России в январе сделают предложение о новом соглашении экс-футболисту сборной Украины.

Текущий контракт "Зенита" с Ракицким рассчитан до лета 2022 года. Украинец перешел в российский гранд в январе 2019 года.

В нынешнем сезоне защитник сыграл 22 матча за "Зенит" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 6 голевых передач.

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