Источник: жена Дзюбы хочет подать на развод
Кристина Дзюба, жена нападающего петербургского "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы, намерена развести с футболистом, сообщает PopCake.
По сведениям источника, главной причиной является появление в сети видео интимного видео с участием Дзюбы, который мастурбировал на камеру. Кроме того, форвард часто насмехается на супругой, чем очень обижает ее. Впрочем, сама Кристина пока не комментирует данную информацию.
Артем и Кристина женаты с 2012 года. У них есть двое сыновей - Никита (родился 24 апреля 2013 года), Максим (25 февраля 2016 года). В 2015 году форвард был замечен в компании с телеведущей Марией Орзул.
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