Источник: Жена Зидана не хочет переезжать в Манчестер

Теги зинедин зиданманчестер юнайтед

Источник: Жена Зидана не хочет переезжать в МанчестерФото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет назначить Зинедина Зидана на пост главного тренера, откуда с высокой долей вероятности в скором времени будет уволен норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер.

Но ситуацию затрудняет то, что жена французского тренера Вероника не хочет жить в Манчестере, сообщает издание The Times.

При этом, как отмечается, "Манчестер Юнайтед" готов финансово улучшить начальное предложения Зидану.

Напомним, что летом француз покинул мадридский "Реал", где работал с марта 2019 года. Также в королевском клубе он работал в период с 2015 по 2018 годы.

В данный момент "Манчестер Юнайтед" идет в АПЛ на 7-м месте.

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