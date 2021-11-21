Источник: Жена Зидана не хочет переезжать в Манчестер
Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен
Руководство "Манчестер Юнайтед" хочет назначить Зинедина Зидана на пост главного тренера, откуда с высокой долей вероятности в скором времени будет уволен норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер.
Но ситуацию затрудняет то, что жена французского тренера Вероника не хочет жить в Манчестере, сообщает издание The Times.
При этом, как отмечается, "Манчестер Юнайтед" готов финансово улучшить начальное предложения Зидану.
Напомним, что летом француз покинул мадридский "Реал", где работал с марта 2019 года. Также в королевском клубе он работал в период с 2015 по 2018 годы.
В данный момент "Манчестер Юнайтед" идет в АПЛ на 7-м месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18