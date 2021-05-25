Источник: Зидан покинет "Реал". Клуб нашел нового тренера

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан принял решение покинуть королевский клуб, сообщает El Partidazo de COPE.

По сведениям источника, об уходе французского специалиста будет объявлено на следующей неделе. Новым тренером "Реала" станет итальянец Массимилиано Аллегри.

В завершившемся сезоне "Реал" под руководством Зидана занял второе место в чемпионате Испании, вылетел в 1/2 финала Лиги Чемпионов, проиграл на этой же стадии в Суперкубке Испании, а в национальном Кубке вылетел в 1/16 финала, проиграв клубу третьего дивизиона.

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