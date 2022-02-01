Источник: "Зидан уже мог бы возглавить ПСЖ, если бы не встреча с "Реалом" в ЛЧ"

Фото: инстаграм Зидана\Автор неизвестен

Зинедин Зидан уже сейчас был бы главным тренером "Пари Сен-Жермен", если бы не повторная жеребьева 1\8 финала Лиги чемпионов, сообщает Журналист Téléfoot Жюльен Майнар.

По информации источника, если бы парижане не попали по итогам жеребьевки на мадридский "Реал", то французский тренер уже был бы их тренером.

Отмечается, что именно встреча с бывшим является главным препятствием для Зидана. Если парижане вылетят в 1\8 от "Мадрида", то по информации источника, "назначение Зидана станет неизбежным".

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