Источник: Доннарумма подписал контракт с ПСЖ
Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен
Вратарь "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, соглашение между голкипером и французским клубом будет действовать до лета 2026 года. При этом руководство ПСЖ отказалось от идеи отдать Доннарумму в аренду. Таким образом, он будет конкурировать с Кейлором Навасом.
22-летний Доннарумма перейдет в ПСЖ бесплатно, так как его контракт с "Миланом" истекает в конце июня.
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Источник: Доннарумма подписал контракт с ПСЖ
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