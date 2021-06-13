Источник: Доннарумма подписал контракт с ПСЖ

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Источник: Доннарумма подписал контракт с ПСЖ

Фото инстаграм Джанлуиджи Доннаруммы/Автор неизвестен

Вратарь "Милана" и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма подписал контракт с "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, соглашение между голкипером и французским клубом будет действовать до лета 2026 года. При этом руководство ПСЖ отказалось от идеи отдать Доннарумму в аренду. Таким образом, он будет конкурировать с Кейлором Навасом.

22-летний Доннарумма перейдет в ПСЖ бесплатно, так как его контракт с "Миланом" истекает в конце июня.

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