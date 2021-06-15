Исторический гол Шика, неожиданная победа Словакии и нули в Севилье. Все результаты Евро-2020 14 июня

Фото: инстаграм УЕФА/Автор неизвестен

14 июня состоялись очередные матчи группового этапа чемпионата Европы. Чехия обыграла Шотландию, Словакия в большинстве добыла победу над Польшей, а Швеция отстояла нулевую ничью против Испании.

Группа D

Шотландия - Чехия - 0:2 (0:1)

Голы: Шик, 42 - 0:1, Шик, 52 - 0:2

Группа Е

Польша - Словакия - 1:2 (0:1)

Голы: Щесны (автогол), 18 - 0:1, Линетти, 46 - 1:1, Шкриньяр, 69 - 1:2

Испания - Швеция - 0:0

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