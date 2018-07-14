Исторический успех "красных дьяволов": Бельгия выигрывает бронзу чемпионата мира

Матч за 3-е место на чемпионате мира в России имел большое значение для обоих его участников. Сборная Англии лишь раз в своей истории становилась призером мундиаля, но было это еще 52 года назад – на домашнем для британцев турнире, когда они первый и пока последний раз стали лучшей командой планеты.

Что касается бельгийцев, то они и вовсе никогда не была среди медалистов чемпионата, однако принимали участие в поединке за бронзу в 1986 году, проиграв его сборной Франции. Так что успех любой из сборных становился важным достижением в истории национальной команды.

На текущем турнире команды уже играли между собой. Их встреча состоялась на групповой стадии, но турнирного значения, как такового, не имела, так как обе сборные к тому моменту уже решили задачу по выходу в 1/8 финала. Также отметим, что в группе англичане и бельгийцы сыграли между собой полурезервными составами. Естественно, в поединке за бронзу об этом не могло быть и речи.

Сборная Бельгии предстала в этой встрече в сильнейшем составе. Единственная неожиданность была в том, что вместо Феллайни наставник "красных дьяволов" Роберто Мартинес предпочел в старте Тилеманса. У англичан было чуть больше сюрпризов в составе. В первую очередь, удивило отсутствие в старте Лингарда и Рэшфорда, двух креативных игроков, которые способны взять игру на себя.

Начало поединка получилось ошеломляющим для британцев. Первая же атака бельгийцев завершилась взятием ворот. Лукаку принял пас по центру, развернулся и выложил сферу налево на Шадли. Тот прострелил на линию вратарской, где Менье опередил защитника и несколько неуклюже пробил по мячу. Пикфорд пытался как-то среагировать, но отбить удар в упор не смог – 1:0.

Этот мяч явно сыграл негативно на действиях англичан. Команда Гарета Саутгейта хоть и владела мячом чуть больше соперника, но никак не могла наладить игру. Бельгийцы же напротив выглядели расковано и довольно легко выходили в контратаки. Эдер Азар и Кевин Де Брюйне чувствовали себя полноправными хозяевами в центральной зоне, держа в напряжении всю оборону англичан.

На 12-й минуте Де Брюйне убежал на левый край чужой штрафной, получил пас и пробивал с правой. Мяч пошел после рикошета от ноги защитника в противоход киперу британцев, но Пикфорд ухитрился отбить снаряд перед собой выставленной ногой. Еще один шанс отличиться "красные дьяволы" имели спустя пять минут. Азар сыграл слева в центр на Де Брёйне, а тот в касание покатил в штрафную на рывок Лукаку. Ромелу не был в офсайде, рванул из-за спин защитников и мог выходить один на один с Пикфордом, но плохо обработал мяч и отдал его сопернику.

Англичане впервые огрызнулись лишь на 23-й минуте. Дайер забросил сферу в чужую штрафную, где защитники бельгийцев упустили Кейна. Гарри пробивал с правой в падении метров с 16 под левую штангу, но просто не смог попасть в цель. Но в целом команде Гарета Саутгейта явно чего-то не хватало в атаке, поэтому на перерыв британцы вполне справедливо ушли, проигрывая в счете.

Наставник сборной Англии воспользовался перерывом сполна, сделав сразу две замены. Фактически Саутгейт признал свою ошибку по выбору стартового состава, выпустив на второй тайм Лингарда и Рэшфорда. Правда долгое время эти коррективы не давали пользы в игре. Бельгия все так же выглядела активнее и свежее соперника, и спокойно вела игру. А Лукаку просто обязан был забивать на 56-й минуте, когда убежал на свидание с Пикфордом после паса Де Брюйне, но в последний момент замешкался и ударил в руки голкиперу. Вскоре после этого Ромелу был заменен.

Только на экваторе тайма преимущество англичан стало видно невооруженным глазом. И на 70-й минуте британцы имели, пожалуй, самый реальный шанс в этом матче. Партнеры вывели Дайера один на один с Куртуа на правый угол вратарской. Хавбек перебросил Тибо, но Алдервейрелд в падении ногой выбивал мяч практически с линии ворот. Повезло бельгийцам.

В течение следующих 5-7 минут англичане буквально насели на ворота "красных дьяволов", но до завершающего удара дело так и не дошло. Возможно, британцы оказывали бы давление на ворота соперника до 90-й минуты встречи, но бельгийцы забили во второй раз. Де Брюйне протащил мяч по центру со своей половины и выложил снаряд в штрафную левее на рывок Эдена Азара. Тот выбежал из-за спины защитника, поставил ему корпус и сильным ударом прошил Пикфорда под ближнюю штангу – 2:0.

Собственно на этом в этой встрече можно было ставить точку. Команды откровенно доиграли поединок, согласившись на текущий результат. Сборная Бельгии добилась исторического успеха, впервые в своей истории став призером чемпионатов мира. Ну а англичане итак прыгнули выше головы, став четвертой командой планеты.

Бельгия – Англия – 2:0

Голы: Менье, 4 – 1:0. Э.Азар, 82 – 2:0.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Шадли (Вермален, 39), Витсель, Тилеманс (М.Дембеле, 78), Де Брюйне, Э.Азар, Лукаку (Мертенс, 60).

Англия: Пикфорд, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Дайер, Роуз (Лингард, 46), Делф, Лофтус-Чик (Алли, 84), Стерлинг (Рэшфорд, 46), Кейн.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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