Историческое дерби Манчестера: "Сити" попытается оформить чемпионство в матче с "Юнайтед"

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Мартин Аткинсон

Субботняя программа 33-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, возможно, не только предстоящего уик-энда, но и всего сезона. "Манчестер Сити" в родных стенах схлестнется со своим принципиальнейшим оппонентом "Манчестер Юнайтед". И все бы выглядело достаточно буднично, если не учитывать тот факт, что "горожане" в случае победы над соседями по городу де-юре оформят чемпионство. Перед очной дуэлью разрыв между командами в турнирной таблице равен 16 пунктам и это за семь матчей до окончания сезона. Отсюда путем несложных арифметических исчислений можно прийти к выводу, что набранные три очка гарантируют "голубым" пятый чемпионский титул.

Любопытно, что еще никогда в истории АПЛ ни один клуб не примерял золотые медали настолько рано. Действительно, команда Пепа Гвардиолы проводит исключительно фантастический сезон. В 31 поединке чемпионата "горожане" потерпели всего одно поражение и помимо этого только три раза позволили сопернику отобрать у себя очки. Но вместе с восторженной игрой и безупречной статистикой есть обстоятельство, которое грузом висит на футболистах "Сити". Дело все в том, что посреди недели "голубые" были беспощадно разбиты все тем же старым обидчиком "Ливерпулем" в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов, поэтому психологическое, впрочем, как и физическое состояние игроков, мягко говоря, не самое лучшее. Будут ли футболисты ребята Гвардиолы думать об ответке с мерсисайдцами или целиком и полностью сосредоточатся на решающем дерби сезона – тот еще вопрос. Как признался на предматчевой пресс-конференции Моуринью, для его команды главной задачей является сохранение второго места, поэтому легко "горожанам" точно не будет. Тем более, что уже вернулись в строй Фил Джонс, Андер Эррера и Маркос Рохо, которые могут помочь команде после продолжительного отсутствия.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед":

"Красные дьяволы" проиграли в восьми из последних 13 манчестерских дерби. Ранее для того, чтобы восемь раз обыграть "Юнайтед" "горожанам" понадобилось 49 матчей.

"Манчестер Сити" трижды брал верх над "Манчестер Юнайтед" в обоих встречах сезона в рамках Премьер-Лиги. Лучше статистика только у "Ливерпулям – четыре раза.

"Манчестер Юнайтед" выиграл лишь одну из десяти последних выездных встреч против команд из "большой шестерки", ни разу не забив в восьми из них.

История личных противостояний Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью насчитывает 21 схватку, девять из которых завершились в пользу каталонского специалиста.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, Погба, Мата, Лингард, Санчес, Лукаку

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед":

Без сомнений, "Манчестер Сити" является фаворитом предстоящего сражения. Хотя коэффициент 1.8 в пользу "горожан" говорит о том, что чересчур уверенными в их победе все же быть не стоит. Виктория "Манчестер Юнайтед" в среднем оценивается в 4.5.

Богдан Архипенко

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