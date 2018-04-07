Историческое дерби Манчестера: "Сити" попытается оформить чемпионство в матче с "Юнайтед"

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Историческое дерби Манчестера: "Сити" попытается оформить чемпионство в матче с "Юнайтед"

"Манчестер Сити"  –  "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Начало матча: 19:30

Арбитр: Мартин Аткинсон

Субботняя программа 33-го тура английской Премьер-Лиги закроется центральным противостоянием, возможно, не только предстоящего уик-энда, но и всего сезона. "Манчестер Сити" в родных стенах схлестнется со своим принципиальнейшим оппонентом "Манчестер Юнайтед". И все бы выглядело достаточно буднично, если не учитывать тот факт, что "горожане" в случае победы над соседями по городу де-юре оформят чемпионство. Перед очной дуэлью разрыв между командами в турнирной таблице равен 16 пунктам и это за семь матчей до окончания сезона. Отсюда путем несложных арифметических исчислений можно прийти к выводу, что набранные три очка гарантируют "голубым" пятый чемпионский титул.

Любопытно, что еще никогда в истории АПЛ ни один клуб не примерял золотые медали настолько рано. Действительно, команда Пепа Гвардиолы проводит исключительно фантастический сезон. В 31 поединке чемпионата "горожане" потерпели всего одно поражение и помимо этого только три раза позволили сопернику отобрать у себя очки. Но вместе с восторженной игрой и безупречной статистикой есть обстоятельство, которое грузом висит на футболистах "Сити". Дело все в том, что посреди недели "голубые" были беспощадно разбиты все тем же старым обидчиком "Ливерпулем" в рамках первого четвертьфинального матча Лиги Чемпионов, поэтому психологическое, впрочем, как и физическое состояние игроков, мягко говоря, не самое лучшее.Будут ли футболисты ребята Гвардиолы думать об ответке с мерсисайдцами или целиком и полностью сосредоточатся на решающем дерби сезона – тот еще вопрос. Как признался на предматчевой пресс-конференции Моуринью, для его команды главной задачей является сохранение второго места, поэтому легко "горожанам" точно не будет. Тем более, что уже вернулись в строй Фил Джонс, Андер Эррера и Маркос Рохо, которые могут помочь команде после продолжительного отсутствия.

Интересные факты противостояния "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед":

"Красные дьяволы" проиграли в восьми из последних 13 манчестерских дерби. Ранее для того, чтобы восемь раз обыграть "Юнайтед" "горожанам" понадобилось 49 матчей.

"Манчестер Сити" трижды брал верх над "Манчестер Юнайтед" в обоих встречах сезона в рамках Премьер-Лиги. Лучше статистика только у "Ливерпулям – четыре раза.

"Манчестер Юнайтед" выиграл лишь одну из десяти последних выездных встреч против команд из "большой шестерки", ни разу не забив в восьми из них.

История личных противостояний Пепа Гвардиолы и Жозе Моуринью насчитывает 21 схватку, девять из которых завершились в пользу каталонского специалиста.

Ориентировочные составы на игру:

Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Отаменди, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Давид Силва, Стерлинг, Сане, Агуэро

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, Погба, Мата, Лингард, Санчес, Лукаку

Прогноз на матч "Манчестер Сити""Манчестер Юнайтед":

Без сомнений, "Манчестер Сити" является фаворитом предстоящего сражения. Хотя коэффициент 1.8 в пользу "горожан" говорит о том, что чересчур уверенными в их победе все же быть не стоит. Виктория "Манчестер Юнайтед" в среднем оценивается в 4.5.

Богдан Архипенко

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 31 84
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 33 67
4 Тоттенхэм 32 67
5 Челси 31 56
6 Арсенал Лондон 31 51
7 Бернли 32 49
8 Лестер Сити 32 43
9 Эвертон 33 41
10 Ньюкасл Юнайтед 32 38
11 Борнмут 33 38
12 Уотфорд 33 37
13 Брайтон & Хоув Альбион 32 35
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 32 32
16 Хаддерсфилд Таун 33 32
17 Кристал Пэлас 33 31
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 33 27
20 Вест Бромвич Альбион 33 21
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