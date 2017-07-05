История Месси в "Барселоне"

Теги барселоналионель месси

История Месси в "Барселоне"

В "Барселоне" празднуют продление контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

В честь этого события клуб выпустил два ролика, который показываю путь форварда в каталонском клубе.

 

#Messi2021 Leo Messi, by the numbers Leo Messi, al detall Leo Messi al detalle #igersfcb #fcbarcelona

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

 

❤ #Messi2021 + Messi + Football + Barça + History Força Barça!

Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)

 

Не пропустите: Официально: Месси согласовал новый контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru

комментарии
Евгений

Пора соккерньюс переименовывать в мессидрочь.ру

Ответить
Пьянь

А тебя в дебилоид.йух

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Ляказетт стал игроком "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов