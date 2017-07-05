История Месси в "Барселоне"

В "Барселоне" празднуют продление контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

В честь этого события клуб выпустил два ролика, который показываю путь форварда в каталонском клубе.

#Messi2021 Leo Messi, by the numbers Leo Messi, al detall Leo Messi al detalle #igersfcb #fcbarcelona Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) Июл 5 2017 в 7:09 PDT

❤ #Messi2021 + Messi + Football + Barça + History Força Barça! Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) Июл 5 2017 в 3:46 PDT

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