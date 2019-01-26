История начинается заново: Жардим прокомментировал свое назначение на пост главного тренера "Монако"

Леонарду Жардим рассказал, что думает о своем назначении на пост главного тренера "Монако".

"Это случилось намного раньше, чем я ожидал. Наша история начинается заново. Я надеюсь, что болельщики поддержат меня. Только вместе мы можем вернуться к успеху", - написал Жардим на своей странице в твиттере.

Соглашение Жардима с "Монако" рассчитано на на два с половиной сезона. Тренер приступит к своим обязанностям вместе со своей технической командой в воскресенье, 27 января.

Напомним, португалец тренировал "Монако" с 2014 года. Под его руководством клуб становился чемпионом Франции в сезоне-2016/17. В октябре 2018 года специалист был уволен.

"Монако" в нынешнем после 21 тура занимает 19 место турнирной таблицы Лиги .

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