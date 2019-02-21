История о том, как ломаются прогнозы: "Зенит" обыграл "Фенербахче" и прошел в 1/8 финала Лиги Европы

Несколько минут назад в Санкт-Петербурге завершился ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Фенербахче". В первой встрече подопечные Сергея Семака проиграли "желтым канарейкам" со счетом 1:0 и, показав далеко не лучшую игру, значительно усложнил задачу прохода в следующий раунд. Но недавний выход из отпуска и не лучшие физические кондиции нивелировались тем фактом, что "Зенит" – исключительно домашняя команда и в текущем сезоне Лиги Европы на собственном стадионе еще не проигрывала. В то же время "Фенеру" не удаются игры на выезде. На групповом этапе 7 из 8 баллов "канареек" были набраны в Турции.

Уже на 4 минуте "Зенит" подтвердил свое реноме и значительно улучшил шансы на проход в следующий раунд. На 4 минуте, после подачи с левого фланга, Сердар Азмун выиграл воздух в чужой штрафной и грудью в падении скинул мяч на набегающего Оздоева. Центральный полузащитник, который в первой половине сезона практически не имел игрового времени, не растерялся и первым касанием отправил игровой снаряд в сетку – 1:0.

Общее течение игры не предвещало никакого появления моментов. Игра в основному проходила в центре поля, а попытки добежать до чужой штрафной зачастую заканчивались неудачным пасом или совершенно неточным ударом. Взрыв произошел только во второй половине тайма. На 37 минуте Себастьян Дриусси смог исполнить навесную передачу с левого фланга, Сердар Азмун отклеился от защитников на дальней штанге и головой переправил игровой снаряд в сетку – 2:0. Однако, на перерыв питерцы ушли в роли проигрывающей стороны. На 43 минуте "Фенер" реализовал чуть ли не единственный момент в матче: Мехмет Топал получил мяч в 25 метрах от ворот и отважился на дальний удар; получилось очень классно – игровой снаряд затрепыхался в дальней девятке – 2:1.

После отменного удара Топала "Зенит" обеспокоился своим положением и начал пересиливать себя, чтобы создать еще несколько моментов у чужих ворот. Уже в конце первого тайма мог забивать Эрнани – его удар со штрафного с ближний угол достал турецкий вратарь. В первой половине второй 45-минутки, несмотря на все усилия "Фенербахче" засушить игру, питерцы создали еще 2 хороших момента. На 62 минуте Сердар Азмун приложился по мячу с дальней дистанции, но голкипер смог перевести мяч на угловой, а спустя несколько оборотов секундной стрелки ошибка защитников "Фенера" привела к выходу один на один, при котором голкипер снова оказался на высоте. Усилия "Зенита" все же конвертировались в забитый гол. На 76 минуте "канарейки" обрезались в центре поля, питерцы мгновенно дошли до турецкой штрафной, Дзюба выдал разрезающий пас на Азмуна. Иранец обманул защитника и пробил точно в дальний угол – 3:1. В первом же матче за "Зенит" Азмун сделал дубль и отдал результативную передачу – удивительная игра!

В итоге "Зенит" сломал все предматчевые прогнозы и прошел "Фенербахче". Ждем питерцев в завтрашней жеребьевке 1/8 финала Лиги Европы!

"Зенит" – "Фенербахче" – 3:1

Голы: Оздоев, 4 – 1:0; Азмун, 37 – 2:0; Топал, 43 – 2:1; Азмун, 3:1.

"Зенит": Лунев – Смольников, Ракицкий, Иванович, Анюков – Барриос, Оздоев, Эрнани (Мак, 56) – Дриусси, Азмун (Заболотный, 80), Дзюба (Мусаев, 88).

"Фенербахче": Текин – Озбараклы, Чыфтпинар, Шкртел, Калдырым (Кейбаши, 67) – Топал, Элмас, Жаилсон (Слимани, 80) – Потук (Арслан, 46), Мозес, Айу.