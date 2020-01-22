История о том, почему у "Арсенала" никуда не делся ген большого клуба: разбираем вчерашнюю игру "канониров" против "Челси"

"Арсенал" попытался начать поединок активно, но ничего опасного создать не удалось. Атакующий пыл гостей затух минут через пять, а уже на 7-ой "Челси" мог открывать счет в результате красивой комбинации с пасами пяткой и ударом Ковачича с линии штрафной – его успели заблокировать. К 16-й минуте "аристократы" имели в активе целый вагон моментов: Кристенсен замыкал головой подачу с углового (мимо дальнего угла), Абрахам с нескольких метров отправил мяч в руки Лена, а Хадсон-Одои с левого фланга закрутил сферу за шиворот голкиперу – перекладина! "Арсенал" банально не мог вылезти из собственной половины поля, раз за разом ошибаясь под высоким прессингом "Челси". На 25-й минуте это вылилось в катастрофу: Мустафи неудачно сбросил мяч назад, Абрахам его перехватил, а Давид Луис снес Тамми у своих ворот – красная карточка и пенальти! Его уверенно реализовал Жоржиньо.

Как ни странно, но вдесятером гости стали играть более дисциплинированно, в последние 20 минут первого тайма позволив "аристократам" создать всего один голевой момент – Хадсон-Одои выстрелил с подъема метров с 20-ти в дальний угол, заставив Лено выполнять красивый сейв. До перерыва по воротам "канониров" прошло еще несколько ударов, однако ни один из них опасным не был. "Челси" доминировал, но не добил "Арсенал". На старте второго тайма хозяева могли удвоить свое преимущество, но удар Канте из пределов штрафной заблокировал Мустафи – возможно, рукой. Арбитр проигнорировал этот эпизод, а дальнейшие атаки "Челси" неожиданно дали сбой. Катая мяч практически у чужой штрафной, подопечные Фрэнка Лэмпарда не создавали моментов у ворот Лено, а на 62-й минуте "Арсенал" еще и сравнял счет: Мустафе вынес мяч в центр, Канте упал при перехвате, а Мартинелли благодаря неудачи француза вылетел на свидание с Кепой – 1:1!

Это был предпоследний острый выпад "канониров" в матче, но у "аристократов" с организацией опасных эпизодов тоже не клеилось. Первая реальная возможность увидеть гол произошла аж на 72-й минуте, когда Виллиан мощно выстрелил с острого угла – Лено парировал. На 80-й забивать мог Баркли, однако и его удар головой с нескольких метров голкипер вытащил. Микель Артета все понял, бросив в бой центрбэка Холдинга, но на 84-й минуте случилось то, что должно было произойти: Хадсон-Одои прострелил с левого фланга на линию вратарской, а Аспиликуэта замкнул в касание – 2:1! Арсенал пошел ва-банк, забыв об обороне. Очень неожиданно для всех это принесло успех: Бельерин на 87-й минуте сместился на линию штрафной и филигранным ударом отправил мяч точно в дальний угол – 2:2! Теперь уже Челси нужно было лететь в атаку, что едва не вылилось в гол Батшуайи на 89-й – бельгиец замкнул прострел с правого фланга неточным выстрелом с близкой дистанции! В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью. "Челси" остался на четвертой позиции в турнирной таблице, имея 40 очков в активе, а "Арсенал", набрав 30, поднялся на десятую строчку.

"Челси" сделал все, чтобы не выиграть у своих принципиальных соперников!

Несмотря на всю любовь к "Арсеналу" и просто невероятные эмоции от красивой ничьи, следует признать, что это был фантастический отскок. Для понимания: "канониры" забили два гола с двух ударов за весь матч, в то время как "Челси" при 19 выстрелах закатил один мяч с пенальти, а второй – в результате навалы на последних минутах. 19:2 по ударам (8:2 в створ + перекладина), 3,27 против 0,57 по xG, 21:2 по проникающим передачами, 8:20 по индексу PPDA (интенсивность прессинга) – "аристократы" просто укатывали "канониров ". И раскатали ничью 2:2! С "Арсенала" взятки гладки, ведь команда провела 70% игрового времени в меньшинстве, а "Челси" и до удаления держал "оружейников" ​​в их штрафной. Да, хозяевам очень не повезло, однако стоит отметить, что последнюю треть первого тайма и большую часть второго подопечные Фрэнка Лэмпарда провели невыразительно. Если вспомнить моменты от 32-й до 79-й минуты, то можно понять, что на статус гола претендовал только выстрел Виллиана с острого угла. Это подтверждается и статистикой xG за этот период – 0,44 xG при девяти ударах и трех попадание в створ. "Челси" после перерыва доминировал, держа мяч более 60% игрового времени и катая его в чужой штрафной, но моменты пошли только в эндшпиле встречи. В матче против полусередняка (да простят нас фанаты "Арсенала"), который весь матч проводит в меньшинстве, это было логично. Нелогично выглядели два гола "Арсенала" из двух ударов – и если первый можно списать на нефарт, то при втором защитники должны были накрывать Бельерина любой ценой. И Баркли должен был агрессивно сыграть против Торрейры, не дав ему спокойно открыться между линиями и выполнить ассист – Рос же банально выключился из эпизода. Не так уж много "Арсенал" нагружал защиту "Челси", чтобы тот потерял концентрацию. В конце сезона, при борьбе за позицию в зоне ЛЧ, эта ничья может болезненно напомнить о себе.

Две сущности одного "Арсенала"

"Арсенал" на "Стэмфорд" Бридж проявил несколько обличий, каждое из которых демонстрировало футбольную справедливость. Первое из них было лицом топа в затяжном кризисе, который никогда не сможет добиться высоких результатов, имея в защите футболистов уровня Мустафи – человека, который не проваливался в течении очень короткого отрезка в середине прошлого десятилетия. Да, его ошибка стала следствием общей невозможности выйти из-под оков прессинга "Челси", однако оправдание ей нет. В общем, у "Арсенала" неплохой состав – Микель Артета считает, что в индивидуальном плане "канониры" находятся на одном уровне с "Манчестер Сити" (здесь имеет место подбадривание своих подопечных). Возможно, так оно и есть, но нужно учитывать страшный дисбаланс в пользу атаки – там и Пепе, и Ляказетт, и Озил, и Обамеянг, и молодой Мартинелли, и Сака, и Нельсон, и куча других вариаций. В центре по именам также все неплохо, но заметно, что не хватает мозгового центра – Джака ограничен в плане контроля игры, Месут остается футболистом настроения, а от Ремзи отказался Эмери. При этом "Арсенал" имеет топ-вратаря, но не имеет стабильного левого фулбэка и партнера для Луиса (а лучше – двоих классных центральных защитников). Эти проблемы и сказались на "Стэмфорд Бридж", однако после удаления и пропущенного пенальти "канониры" неожиданно собрались, продемонстрировав другое лицо – лицо команды, которую все еще нельзя недооценивать. Да, в целом "оружейники" ​​вполне справедливо занимают десятую позицию, но индивидуальное мастерство, скорость, опыт и физическая готовность остались на месте – а после потери Луиса появился еще и характер.

Несмотря на все свои проблемы, "Арсенал" остается большим клубом. В поединке против "Челси" его футболисты сыграли именно так, как и положено по статусу – собрались, выровняли игру вдесятером, отыгрались, пропустили и снова отыгрались. И все это было на выезде при фантастическом давлении "аристократов". У команды из Северного Лондона очень вовремя проснулся класс. В конце концов, "Арсенал" продемонстрировал нам лицо футбола. При двух ударах по воротам такое утверждение выглядит странным, но логику в футболе искать не стоит, не так ли? В этом и заключается его суть и красота – тебя могут возить весь матч, но ты забьешь два гола из двух попыток. Просто потому, что соперник в большинстве стал играть хуже, чем при равных составах. Просто без причины. Просто потому, что это футбол.