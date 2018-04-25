История повторяется: "Реал" одерживает волевую победу над "Баварией"

Первый полуфинальный поединок Лиги Чемпионов между "Баварией" и "Реалом" состоялся в Мюнхене на "Альянц-Арене". Матчи между этими соперниками и раньше были настоящей классикой еврокубков, но в последнее годы команды слишком уж часто встречались друг с другом. Стартовый состав "Реала" был предсказуем практически по каждой позиции, за исключением лишь одновременного нахождения на скамейке запасных Бензема и Бэйла. А вот Юпп Хайкнесс удивил больше, выпустив уж очень атакующий состав, место в котором нашлось лишь одному номинальному центральному полузащитнику – Хави Мартинесу.

Уверенно начали поединок хозяева, полностью завладев инициативой и прессингуя "Реал" на всех участках поля. Уже на первых минутах "Бавария" понесла кадровые потери – Арьен Роббен вынужден был покинуть поле из-за травмы, заменил голландца Тьаго Алькантара. Мадридцы, в целом, очень много фолили, чем заметно сбивали атакующий пыл мюнхенцев.

Пришлось подопечным Хайнкеса перестраиваться, ослабилось их давление с левого фланга, чем стали пользоваться "сливочные". Выровняли они игру и заметно чаще шли в атаку, не боясь нарваться на контрвыпад хозяев. Более того, вскоре именно "Реал" контролировал мяч на половине поля соперников, иногда даже серьезно поддавливая мюнхенцев.

Наверное, это все входило в планы Хайнкеса, ведь первая же за долгое время вылазка хозяев стала голевой. Хамес пасом из центра поля вывел Киммиха к чужим воротам по правому краю штрафной, а правый защитник немцев вместо ожидаемого паса в центр сильно пальнул в ближний угол ворот Наваса – 1:0.

Вскоре еще одна вынужденная замена состоялась в составе хозяев: Боатенг после стыка с Кроосом был заменен на Зюле. За 5 минут до перерыва прибежавший на угловой Хуммельс мог делать счет 2:0, но не попал в створ Матс ударом слета с отличной позиции. А на последней минуте первого тайма "Реал" сравнял счет: в концовке атаки "сливочных" Марсело оказался в нужном месте, пробив с линии штрафной точно в угол ворот мюнхенцев – 1:1. Удивительно, но в оставшееся время "Бавария" могла забивать еще трижды, но мадридцы выстояли и сохранили ничейный счет по итогам первых 45-ти минут.

"Бавария" продолжила давление и в начале второй половине, несколько раз защитники "Реала" лишь в последний момент выбивали мяч из-под ног готовых нанести удар мюнхенцев. Но через 10 минут после старта второго тайма именно мадридцы вышли вперед: после ужасной ошибки Рафиньи выбежали 2 в 2 футболисты гостей, Васкес вывел к чужим воротам Асенсио, который филигранно переиграл Ульрайха – 1:2.

Побежали мюнхенцы отыгрываться, и за полчаса до конца матча Рибери упустил два момента для взятия ворот – оба раза Навас парировал его удары в ближнем углу. Еще через несколько минут подопечные Хайнкеса обязаны были сравнивать счет: после подачи с углового и паники во вратарской никто из футболистов хозяев не смог протолкнуть мяч в сетку.

В концовке встречи силы стали покидать баварцев, и уже не было такого дикого давления с их стороны – мадридцам дышалось заметно легче. Спокойно справлялись "сливочные" со всеми атаками хозяев, не забывая и об контрвыпадах. И все же получил свой шанс Роберт Левандовски на 88-й минуте матча, но не смог реализовать поляк выход один на один с Навасом. На что-то большее "Бавария" оказалась неспособна - матч так и закончился волевой победой "Реала".

"Бавария" – "Реал" – 1:2

Голы: Киммих, 28 – 1:0, Марсело, 44 – 1:1, Асенсио, 57 – 1:2

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг (Зюле, 34), Хуммельс, Рафинья, Мартинес (Толиссо, 75), Мюллер, Хамес, Рибери, Роббен (Алькантара, 8), Левандовски.

"Реал": Навас, Карвахаль (Бензема, 66), Рамос, Варан, Марсело, Каземиро (Ковачич, 83), Кроос, Модрич, Васкес, Иско (Асенсио, 46), Роналду.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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