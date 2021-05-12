История шантажа и обмана: Аршавин рассказал, почему развелся со второй женой

Фото: инстаграм Андрея Аршавина/Автор неизвестен

Бывший нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему он развелся со своей второй женой Алисой Казьминой.

"Почему все закончилось? Здесь очень прозаично: я бы жил с этой женщиной, но когда обман вскрылся и он был не минутный, не секундный, а на протяжении полутора лет, был задан вопрос: "Почему? Зачем? Собираешься ли ты возвращать деньги?" Алиса решила ничего не рассказывать, не возвращать деньги. И как мне поступать? Оставаться с ней жить дальше?

История обмана очень длинная, шантаж с обманом и так далее, не хочется вдаваться в подробности. Но апогеем стала сумма в один миллион, которую она, на мой взгляд, обманным путем забрала. Один миллион евро наличными. Она не объяснила, зачем. Вопрос в том, как это было сделано. Об этих нюансах долго рассказывать и в это поверить даже будет трудно. Деньги мне не вернули. Если бы она вернула, мы бы с ней жили. Если бы она рассказала, для чего, почему, и вернула деньги, я бы понял, что ее сподвигло. Но объяснений нет. Она оставила деньги себе и спокойно теперь дожимает еще. Вот и все" , - рассказал Аршавин в шоу «50 вопросов. Спорт».

Аршавин и Казьмина стали встречаться в 2016 году. На тот момент футболист еще состоял в браке с телеведущей Юлией Барановской. В 2016 году Аршавин и Казьмина поженились, а вскоре у них родилась дочь. В 2019 году они развелись.

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